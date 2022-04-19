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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

19.04.2022 18:11
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/04/2022
Karar Sayısı
2022/6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ (II-14.)'NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 
 
-Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliği ve TMS/TFRS'ye göre hazırlanan şirketimizin 31 MART 2022 dönemine ait ara dönem bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
-Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
-Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz. 
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş
Orkun ŞAHİN                             Ali ARSLAN
Yönetim Kurulu Bşk.                   Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
 
                      
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022138


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Çeyrek 1.473 1.507 -9,44  
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Gümüş Gr. 11,88 11,91 0,04  
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