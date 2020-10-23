***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 23.20.2020İlgili Şirketler EUKYOAçıklamalar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili 23.10.2020 tarihinde saat 18:16'da yayınlanan açıklamada sehven "Ege Sigorta A.Ş. tarafından gönderilen" yazılmış olup, düzeltilerek yeniden yayınlanmaktadır.Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Güvence Hesabı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883462BIST