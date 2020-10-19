***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2020 16:46
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882392
BIST
17:591.207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
17:597,8971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0362
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
17:599,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
17:59484,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 484,36
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVOD
|11,33
|107.665.078
|% 10,00
|
|PKENT
|825,20
|526.478
|% 10,00
|
|UZERB
|40,04
|1.783.687
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.588,30
|949.768
|% 10,00
|
|POLTK
|388,30
|3.620.898
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|30.562.814
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.961.957
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.485.911
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|644.258
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|SISE
|6,82
|926.259.436
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,99
|853.360.822
|% 8,15
|
|HALKB
|5,21
|744.827.063
|% 1,76
|
|ALBRK
|1,74
|732.047.128
|% 6,75
|
|VAKBN
|4,26
|577.562.278
|% 3,15
|
|ALBRK
|1,74
|732.047.128
|% 6,75
|
|IHLGM
|1,43
|325.278.643
|% -4,19
|
|CEMAS
|2,34
|412.227.386
|% 9,86
|
|HALKB
|5,21
|744.827.063
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,26
|577.562.278
|% 3,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8932
|7,8971
|% -0,46
|
|Euro
|9,2991
|9,3055
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2338
|10,2852
|% 0,16
|
|Frank
|8,6402
|8,6923
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0983
|2,1089
|% -0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|8,26
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,94
|42,94
|0,01
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem