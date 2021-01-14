***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.01.2021 18:04
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902201
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
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1.568
En Düşük
1.542
18:057,3627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0401
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,4582
En Düşük
7,3596
18:058,9434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0570
|Açılış
|: 8,9500
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|Önceki Kapanış
|: 9,0300
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9,0707
En Düşük
8,9326
18:05436,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,55
|Açılış
|: 436,99
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|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.421,80
|159.773.156
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|2.249.372
|% 10,00
|
|TKURU
|302,50
|2.344.295
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|27.885.149
|% 9,99
|
|FMIZP
|157,40
|80.005.006
|% 9,99
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,34
|2.916.813
|% -9,99
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|126.886.888
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|4.802.533
|% -9,96
|
|THYAO
|13,26
|2.777.508.387
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,63
|1.767.711.937
|% -3,97
|
|KOZAL
|110,50
|1.339.889.870
|% -3,24
|
|GARAN
|10,31
|1.284.431.880
|% -2,37
|
|TCELL
|16,85
|1.204.225.075
|% -1,75
|
|SKBNK
|1,64
|1.049.295.714
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,48
|1.203.742.217
|% 1,22
|
|DOHOL
|3,63
|1.767.711.937
|% -3,97
|
|TSKB
|1,87
|502.329.832
|% -1,58
|
|THYAO
|13,26
|2.777.508.387
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3618
|7,3627
|% -0,54
|
|Euro
|8,9364
|8,9434
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,0240
|10,0742
|% -0,36
|
|Frank
|8,2473
|8,2970
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-6,06
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|0,04
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 321, 454 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 31, 203.00 milyon TL de
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17:57OTKAR
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 418.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 265 adet işlem
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17:55AKMGY
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 601 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, GUBRF