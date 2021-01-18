***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2021 09:09
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902948
BIST
10:331.512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -12,27
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
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1.525
En Düşük
1.509
10:337,5350
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0764
|Açılış
|: 7,4800
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|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,5447
En Düşük
7,4427
10:339,1033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,1177
En Düşük
8,9816
10:33445,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,23
|Açılış
|: 445,04
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:33
|YGYO
|1,98
|9.063.864
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|9.642.179
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|26.851.646
|% 9,99
|
|ARMDA
|69,40
|10.571.148
|% 9,98
|
|PEGYO
|1,67
|3.107.716
|% -6,37
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,02
|1.450.581
|% -4,95
|
|DOKTA
|30,22
|304.648
|% -4,55
|
|MSGYO
|5,43
|3.925.163
|% -4,40
|
|KOZAL
|118,80
|404.815.426
|% 2,33
|
|SISE
|7,72
|202.075.167
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,76
|199.686.410
|% 2,27
|
|GARAN
|9,92
|188.056.045
|% -1,00
|
|FENER
|43,80
|184.501.750
|% 4,53
|
|TSKB
|1,86
|136.536.935
|% -1,06
|
|SKBNK
|1,58
|96.868.187
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,47
|168.290.222
|% 0,29
|
|IHLGM
|1,38
|61.313.541
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,52
|97.858.499
|% 8,15
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5311
|7,5350
|% 1,02
|
|Euro
|9,0964
|9,1033
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,1753
|10,2263
|% 0,73
|
|Frank
|8,4109
|8,4616
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0004
|2,0105
|% 0,91
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|445
|445
|6,96
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,14
|