***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.01.2021 09:06
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903172
BIST
10:221.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,82
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.570
10:227,4609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4549
10:229,0271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0089
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0170
10:22441,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 441,91
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:22
|INTEM
|60,50
|8.272.909
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.054.210
|% 9,99
|
|PKENT
|1.302,80
|1.115.265
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|INVEO
|81,40
|18.529.739
|% -4,96
|
|FRIGO
|21,50
|92.994
|% -4,44
|
|KRVGD
|15,37
|60.685.257
|% -4,24
|
|SISE
|8,12
|538.883.507
|% 4,10
|
|KRDMD
|7,22
|415.953.067
|% -0,69
|
|THYAO
|13,44
|254.561.227
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,50
|250.703.536
|% 0,00
|
|EREGL
|16,00
|119.255.123
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,50
|250.703.536
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|538.883.507
|% 4,10
|
|KRDMD
|7,22
|415.953.067
|% -0,69
|
|YGYO
|2,16
|89.137.692
|% 9,09
|
|YYAPI
|2,75
|94.581.083
|% 7,42
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4573
|7,4609
|% -0,16
|
|Euro
|9,0204
|9,0271
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,1272
|10,1780
|% -0,04
|
|Frank
|8,3516
|8,4019
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% -0,09
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,41
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 37 artarak (% 0.79 ) 1, 696
-
10:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
10:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KERVN, MERIT
-
10:35XU100
Endeks 1, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 4, 102.00 milyon TL de
-
10:35MMCAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 140 adet işlem