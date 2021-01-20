***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.01.2021 09:10
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903380
BIST
10:261.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.562
10:267,4488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0159
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:269,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:26443,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,67
|Açılış
|: 443,37
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:26
|INTEM
|66,55
|9.026.367
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|20.151.417
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|21.013.378
|% -9,91
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|YYAPI
|2,61
|62.621.753
|% -7,12
|
|DOHOL
|3,91
|354.120.870
|% 1,82
|
|KARSN
|4,36
|303.627.764
|% 5,83
|
|SISE
|8,01
|264.950.533
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,18
|250.391.970
|% 1,13
|
|MGROS
|48,56
|227.428.312
|% 3,98
|
|DOHOL
|3,91
|354.120.870
|% 1,82
|
|KARSN
|4,36
|303.627.764
|% 5,83
|
|KRDMD
|7,18
|250.391.970
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,46
|83.087.351
|% 0,41
|
|SISE
|8,01
|264.950.533
|% 0,88
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4420
|7,4488
|% -0,21
|
|Euro
|9,0486
|9,0570
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1316
|10,1824
|% -0,15
|
|Frank
|8,3402
|8,3904
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% -0,43
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,86
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,44
|
Seans Raporu
10:26
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, KCHOL
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, GUBRF, DOHOL
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 73 artarak (% 0.12 ) 1, 390
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, TMPOL, MERIT, KSTUR, INVEO, SNKRN, OZRDN, INTEM, UFUK, COSMO
-
10:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SILVR, UZERB