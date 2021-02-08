***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2021 09:15
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908058
BIST
11:121.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,40
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:127,0560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:128,4988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:12412,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,31
|Açılış
|: 412,25
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:12
|YKGYO
|5,94
|10.385.071
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|11.877.004
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|9.056.137
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|33.124.397
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,84
|111.036.575
|% -7,44
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,90
|953.978.222
|% 3,53
|
|DOHOL
|4,05
|467.142.522
|% 0,75
|
|GARAN
|9,79
|405.733.786
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,49
|276.206.399
|% 1,63
|
|ODAS
|4,21
|259.461.995
|% 1,94
|
|DOHOL
|4,05
|467.142.522
|% 0,75
|
|EKGYO
|2,49
|276.206.399
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,77
|201.616.472
|% 3,75
|
|KLGYO
|2,86
|188.706.189
|% 4,38
|
|ODAS
|4,21
|259.461.995
|% 1,94
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0541
|7,0560
|% -0,01
|
|Euro
|8,4932
|8,4988
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,6734
|9,7219
|% 0,08
|
|Frank
|7,8215
|7,8686
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8776
|1,8870
|% 0,11
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,63
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|
Seans Raporu
11:12
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-
11:22ISKPL
Yüzde 4.73 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 505, 893 adet işlem
-
11:21OZBAL
Yüzde 5.10 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 121 adet işlem
-
11:20AKSEN
Yüzde 5.94 oranında artışla 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 262, 844 adet işlem
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 74 artarak (% 0.23 ) 1, 621
-
11:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, DOHOL, GUSGR