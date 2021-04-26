***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2021 09:17
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930788
BIST
10:301.355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.356
En Düşük
1.344
10:308,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3604
10:3010,1321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,2769
En Düşük
10,1203
10:30480,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,93
|Açılış
|: 480,27
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
478,77
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MAALT
|193,60
|5.956.832
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,08
|25.259.610
|% -7,66
|
|GLYHO
|3,63
|17.784.521
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|31,50
|14.815.904
|% -6,47
|
|GARAN
|7,05
|263.114.340
|% -0,28
|
|GWIND
|6,10
|231.105.255
|% 9,71
|
|EREGL
|18,32
|180.154.963
|% 1,83
|
|PETKM
|6,38
|154.797.244
|% 1,43
|
|KRDMD
|7,03
|130.812.599
|% 0,86
|
|GWIND
|6,10
|231.105.255
|% 9,71
|
|GARAN
|7,05
|263.114.340
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,08
|72.186.102
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|56.966.361
|% 1,11
|
|TSKB
|1,22
|34.058.303
|% 0,83
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3638
|8,3708
|% 0,02
|
|Euro
|10,1205
|10,1321
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6561
|11,7146
|% 0,64
|
|Frank
|9,1501
|9,2053
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2319
|2,2431
|% 0,32
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,41
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,02
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|-0,72
|