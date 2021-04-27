***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2021 09:14
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931140
BIST
12:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,65
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:058,2485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2361
12:059,9521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0561
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9480
12:05472,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:05
|LUKSK
|57,75
|5.290.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.076
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|DESA
|16,84
|29.500.106
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.661.850
|% -9,64
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,28
|653.808.541
|% -0,21
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|YKBNK
|2,09
|145.978.633
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|TSKB
|1,22
|46.481.410
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2433
|8,2485
|% -0,27
|
|Euro
|9,9466
|9,9521
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,4151
|11,4723
|% -0,43
|
|Frank
|8,9749
|9,0289
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1961
|2,2072
|% -0,13
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,44
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,57
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|
Seans Raporu
12:05
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12:14
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ISATR, TGSAS, ODAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında