***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2021 09:10
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931542
BIST
11:171.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,85
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:178,1996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:179,9080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0251
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:17466,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,87
|Açılış
|: 466,21
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:17
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.543.524
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.432.705
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.911.577
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.415.908
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|863.219
|% -9,78
|
|PENGD
|3,64
|30.763.879
|% -7,14
|
|GARAN
|7,15
|276.988.573
|% 0,42
|
|EREGL
|19,46
|266.460.402
|% 0,05
|
|PETKM
|6,48
|265.214.023
|% -0,61
|
|THYAO
|11,87
|232.630.797
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,19
|219.844.269
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,08
|91.829.260
|% 0,00
|
|PETKM
|6,48
|265.214.023
|% -0,61
|
|GARAN
|7,15
|276.988.573
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,19
|219.844.269
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|31.542.543
|% 0,00
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1957
|8,1996
|% -0,07
|
|Euro
|9,9009
|9,9080
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,3401
|11,3970
|% -0,41
|
|Frank
|8,9177
|8,9714
|% -0,37
|
|Riyal
|2,1793
|2,1902
|% -0,17
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,74
|65,74
|-0,13
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:32PENGD
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 202, 482 adet işlem
-
11:31MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 37.74 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 103 adet işlem
-
11:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TSKB, KCHOL
-
11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 54 kaybederek (% -0.46 ) 1, 202
-
11:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, UZERB, METUR, SEYKM, LUKSK, MMCAS, TKURU, BALAT, MERIT, INTEM