***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.05.2021 09:13
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934832
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
0
En Düşük
0
18:058,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
18:0510,0182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0227
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0419
En Düşük
9,9803
18:05479,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,49
|Açılış
|: 479,80
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
480,99
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|FROTO
|177,00
|588.002.604
|% 0,00
|
|TMPOL
|15,90
|11.876.846
|% 0,00
|
|TUREX
|10,18
|56.543.302
|% 0,00
|
|TOASO
|28,76
|86.687.499
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,40
|63.922.872
|% 0,00
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,00
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3182
|8,3231
|% 0,11
|
|Euro
|10,0047
|10,0182
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5309
|11,5888
|% 0,02
|
|Frank
|9,0716
|9,1262
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2118
|2,2229
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,35
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,05
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|0,24
|