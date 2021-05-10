***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2021 09:11
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935557
BIST
10:281.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.454
En Düşük
1.448
10:288,2671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0331
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
10:2810,0461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
10:28487,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,79
|Açılış
|: 487,58
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler10:26
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|BRKSN
|11,91
|3.980.178
|% 9,27
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|INTEM
|49,72
|2.095.498
|% 8,75
|
|VAKFN
|13,99
|1.330.785
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|19.253.306
|% -6,52
|
|DEVA
|29,54
|42.144.462
|% -6,22
|
|GARAN
|7,66
|327.911.342
|% -0,78
|
|THYAO
|13,20
|227.180.478
|% 1,62
|
|KRDMD
|8,58
|225.039.891
|% 1,18
|
|KOZAL
|131,40
|220.743.399
|% 1,70
|
|PETKM
|6,54
|187.216.850
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,89
|158.378.691
|% 2,72
|
|GARAN
|7,66
|327.911.342
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,13
|67.826.030
|% 0,00
|
|PETKM
|6,54
|187.216.850
|% 0,15
|
|KRDMD
|8,58
|225.039.891
|% 1,18
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2638
|8,2665
|% 0,39
|
|Euro
|10,0386
|10,0496
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5807
|11,6388
|% 0,87
|
|Frank
|9,1341
|9,1891
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1970
|2,2080
|% 0,37
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|2,79
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,09
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|0,38
|