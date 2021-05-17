***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2021 09:16
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936466
BIST
15:201.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:208,3639
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0915
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:2010,1671
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1038
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:20497,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,07
|Açılış
|: 497,08
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:20
|NTGAZ
|9,90
|25.734.374
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.837.657
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.782.832
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.330.573
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,81
|160.395.435
|% -8,74
|
|IHGZT
|1,50
|7.986.450
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|TGSAS
|15,49
|14.620.380
|% -6,01
|
|EREGL
|19,71
|904.346.462
|% -1,40
|
|GARAN
|7,83
|750.832.148
|% 1,95
|
|THYAO
|13,45
|540.757.604
|% 0,45
|
|PETKM
|6,33
|473.904.278
|% -1,25
|
|KOZAL
|128,00
|464.797.691
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,90
|232.089.022
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,12
|220.743.348
|% 0,47
|
|GARAN
|7,83
|750.832.148
|% 1,95
|
|GSRAY
|3,33
|311.673.164
|% -5,93
|
|KARSN
|4,53
|340.940.828
|% 3,90
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3612
|8,3639
|% -1,08
|
|Euro
|10,1604
|10,1671
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,7465
|11,8054
|% -1,16
|
|Frank
|9,2417
|9,2974
|% -1,08
|
|Riyal
|2,2244
|2,2355
|% -1,04
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,61
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,18
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.341
|162,03
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,38
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,19
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,56
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|-0,29
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:34AKSA
Yüzde 5.11 oranında artışla 16.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 516, 792 adet işlem
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15:32ATAGY
Yüzde 4.66 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 096, 917 adet işlem
-
15:31DAGI
Yüzde 4.95 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 939, 532 adet işlem
-
15:30AVGYO
Yüzde 7.42 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 946, 962 adet işlem
-
15:29AKSA
Yüzde 5.37 oranında artışla 16.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 500, 819 adet işlem