***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.05.2021 09:07
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936684
BIST
10:361.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
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1.466
En Düşük
1.461
10:368,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0392
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
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8,3509
En Düşük
8,3073
10:3610,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0806
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,1902
En Düşük
10,1023
10:36501,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,25
|Açılış
|: 501,21
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,99
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:36
|NTGAZ
|10,89
|9.284.618
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|INVEO
|149,80
|44.787.161
|% 8,95
|
|IHGZT
|1,32
|5.748.727
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|307.089
|% -8,39
|
|YAPRK
|83,55
|23.062.999
|% -7,73
|
|FLAP
|2,74
|8.814.888
|% -5,52
|
|IZTAR
|20,04
|2.945.266
|% -4,84
|
|SISE
|8,07
|439.852.033
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|423.652.018
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|181.502.476
|% -1,12
|
|KRDMD
|8,34
|153.872.577
|% 2,21
|
|EREGL
|19,67
|121.762.736
|% 1,24
|
|SISE
|8,07
|439.852.033
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|423.652.018
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|74.038.190
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|78.064.845
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,23
|117.292.557
|% 1,75
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3453
|8,3509
|% 0,47
|
|Euro
|10,1838
|10,1902
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,8171
|11,8763
|% 0,86
|
|Frank
|9,2605
|9,3163
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2194
|2,2305
|% 0,44
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|2,86
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,52
|28,55
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|70,11
|70,11
|0,65
|