***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2021 09:06
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938326
BIST
10:261.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.427
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:268,4469
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517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|TUCLK
|10,49
|22.342.971
|% 7,59
|
|RYSAS
|3,99
|15.457.248
|% 6,68
|
|KUTPO
|44,56
|92.902.758
|% -9,98
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|METUR
|28,00
|4.617.458
|% -5,85
|
|ETILR
|6,00
|278.910
|% -5,06
|
|MERIT
|231,00
|256.410
|% -4,55
|
|THYAO
|13,25
|219.826.589
|% 1,53
|
|GARAN
|8,15
|215.396.581
|% 0,25
|
|TRILC
|50,00
|132.256.754
|% 3,95
|
|YKBNK
|2,18
|122.758.818
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|102.090.271
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,18
|122.758.818
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,89
|102.090.271
|% -0,53
|
|GARAN
|8,15
|215.396.581
|% 0,25
|
|DOHOL
|3,03
|62.865.760
|% 1,34
|
|THYAO
|13,25
|219.826.589
|% 1,53
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4446
|8,4469
|% -0,11
|
|Euro
|10,3246
|10,3313
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8886
|11,9482
|% -0,13
|
|Frank
|9,3769
|9,4334
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2450
|2,2562
|% -0,13
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,55
|
|Altın Gr.
|516
|516
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,00
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|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,35
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