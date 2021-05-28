***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.05.2021 09:08
***EUKYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ege Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938577
BIST
11:171.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:178,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0641
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:1710,4462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0576
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:17520,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,75
|Açılış
|: 520,01
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:17
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|28.499.165
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,22
|11.749.879
|% 8,81
|
|SRVGY
|87,75
|13.130.501
|% 6,23
|
|TUCLK
|11,36
|45.083.420
|% 5,97
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.071.636
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|33.882.280
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,90
|456.434.209
|% -1,15
|
|GARAN
|7,99
|449.617.281
|% 0,38
|
|EREGL
|19,09
|331.849.616
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,15
|276.310.416
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,00
|227.327.568
|% -1,94
|
|YKBNK
|2,15
|276.310.416
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|174.578.342
|% -1,06
|
|GARAN
|7,99
|449.617.281
|% 0,38
|
|THYAO
|12,90
|456.434.209
|% -1,15
|
|VAKBN
|3,53
|116.145.827
|% -0,84
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5603
|8,5623
|% 0,75
|
|Euro
|10,4349
|10,4462
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1177
|12,1784
|% 0,70
|
|Frank
|9,4956
|9,5528
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2754
|2,2868
|% 0,71
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-5,03
|
|Altın Gr.
|521
|521
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,04
|