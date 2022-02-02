***EUKYO* *KERVN* *KAPLM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.02.2022 18:38
süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999071
BIST
15:421.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,59
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
15:4213,5524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0173
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
15:4215,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0341
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4824
15:42790,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,40
|Açılış
|: 790,35
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler15:42
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.399.847
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|80.748.182
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.203.481
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|MANAS
|25,34
|11.375.077
|% -6,49
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,80
|76.475.372
|% -5,95
|
|THYAO
|26,86
|1.771.671.908
|% -0,59
|
|YKBNK
|4,07
|1.419.503.886
|% -0,25
|
|KRDMD
|11,05
|1.030.838.880
|% -1,60
|
|GARAN
|11,90
|567.865.770
|% -0,34
|
|TOASO
|82,30
|511.253.421
|% 0,80
|
|YKBNK
|4,07
|1.419.503.886
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,38
|279.361.837
|% 0,00
|
|ODAS
|1,31
|124.721.434
|% -1,50
|
|KRDMD
|11,05
|1.030.838.880
|% -1,60
|
|TSKB
|1,52
|123.840.034
|% -2,56
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5484
|13,5524
|% -0,13
|
|Euro
|15,5454
|15,5634
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,3475
|18,4395
|% -0,20
|
|Frank
|14,6467
|14,7349
|% -0,12
|
|Riyal
|3,6051
|3,6231
|% -0,01
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|6,39
|
|Altın Gr.
|791
|791
|3,00
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.325
|24,00
|
|Tam
|5.219
|5.349
|21,16
|
|Yarım
|2.522
|2.588
|10,24
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|1,70
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57XU100
Endeks 1, 949 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 13, 504.00 milyon TL de
-
15:57TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 822, 764 adet işlem
-
15:54TURGG
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 870 adet işlem
-
15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, TOASO, ARCLK
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 35 kaybederek (% -0.48 ) 1, 741