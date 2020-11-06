***EUKYO* *SASA* *MARTI* *MMCAS* *AYEN* *EUYO* *SKTAS* *PETKM* *GRNYO* *TURSG* *SNGYO* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay
06.11.2020 12:07
***EUKYO******SASA******MARTI******MMCAS******AYEN******EUYO******SKTAS******PETKM******GRNYO******TURSG******SNGYO******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE PAY DUYURUSU
İlgili Şirketler AYEN, EUKYO, EUYO, GRNYO, INFO, MARTI, MMCAS, PETKM, SASA, SNGYO, SKTAS, TURSG
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI AYEN ENERJI A.S. TRAAYENW91L0 AYEN E 0,056 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEKYO00019 EUKYO E 2.100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEURY00011 EUYO E 2.488.746,000 TL. Nom YASAKLANAN
PAY SENEDI GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAGRNYO91Q5 GRNYO E 2.095,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TREINFM00017 INFO E 0,864 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. TRAMMART91K7 MARTI E 348.964,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. TREGNTR00011 MMCAS E 179.620,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. TRAPETKM91E0 PETKM E 0,024 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SASA POLYESTER SANAYI A.S. TRASASAW91E4 SASA E 0,698 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 45.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI SÖKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. TRASKTAS91B5 SKTAS E 0,500 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TÜRKIYE SIGORTA A.S. TRAGUSGR91O3 TURSG E 40.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886554
BIST