***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 12:55
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EBD Fonu 2020/2.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855783
BIST
14:12118.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,58
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:126,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:127,7524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:12392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,50
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.043.354
|% 9,98
|
|ADEL
|17,88
|40.986.602
|% 9,90
|
|KLGYO
|5,01
|126.992.779
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|149.612.012
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.191.633
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.830.302
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|67.737.093
|% -7,62
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.230.871
|% -5,93
|
|CRDFA
|4,22
|2.062.662
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.337.308.610
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.304.887.031
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.022.096.287
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,87
|822.293.927
|% 0,34
|
|TUPRS
|88,40
|663.586.750
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|2.337.308.610
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.304.887.031
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|575.508.197
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,77
|427.875.508
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,34
|487.786.796
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5524
|8,5953
|% 0,09
|
|Frank
|7,2427
|7,2863
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,91
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.642
|-13,00
|
|Tam
|2.616
|2.628
|-10,60
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,10
|
|Çeyrek
|636
|643
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,40
|
Seans Raporu
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14:24ALGYO
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14:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 48 kaybederek (% -0.05 ) 134, 848
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14:21XU100
Endeks 118, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 19, 651.00 milyon TL de