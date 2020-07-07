***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 12:54
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme m Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 871,43 % 0,0074 % 0,0389 % 1.831,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855782
BIST
16:30118.806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 320,39
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
16:306,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8524
16:307,7645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
16:30393,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 393,39
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|53.647.082
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.484.513
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|5.897.894
|% 9,99
|
|VKFYO
|5,29
|8.127.513
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|115.394.532
|% 9,98
|
|BJKAS
|3,23
|235.323.581
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|82.061.740
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|KRDMA
|4,30
|15.249.430
|% -5,49
|
|EKGYO
|2,24
|3.370.091.620
|% 4,67
|
|ODAS
|2,90
|1.507.719.134
|% 2,11
|
|TKFEN
|17,90
|1.312.385.567
|% 0,51
|
|GARAN
|8,34
|1.260.285.520
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,25
|787.843.013
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,24
|3.370.091.620
|% 4,67
|
|ODAS
|2,90
|1.507.719.134
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,89
|647.340.443
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,76
|502.850.664
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,23
|601.478.065
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5810
|8,6240
|% 0,42
|
|Frank
|7,2622
|7,3060
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-0,07
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.567
|-4,10
|
|Tam
|2.623
|2.634
|-4,20
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|-2,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|-0,29
|