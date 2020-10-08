***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 15:27
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EC2 Fonu 2020/3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.118,99 % 0,1954 % 0,1735 % 248,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879901
BIST
15:151.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:157,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:159,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0561
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:15482,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,79
|Açılış
|: 482,35
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:15
|UTPYA
|18,37
|9.552.740
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.867.809
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.213.174
|% -9,92
|
|PETKM
|4,52
|924.626.505
|% 2,73
|
|SISE
|6,73
|906.166.364
|% 0,60
|
|ASELS
|18,13
|809.206.230
|% -2,32
|
|TUPRS
|82,10
|669.093.321
|% 2,31
|
|TKNSA
|9,38
|567.057.451
|% -3,70
|
|PETKM
|4,52
|924.626.505
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,13
|228.170.596
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,27
|218.758.889
|% 1,60
|
|YGYO
|1,13
|183.215.794
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|236.456.326
|% 1,19
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9182
|7,9240
|% 0,54
|
|Euro
|9,3239
|9,3325
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,2053
|10,2565
|% 0,49
|
|Frank
|8,5974
|8,6492
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1064
|2,1170
|% 0,52
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|10,19
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|34,05
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,47
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|0,74
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:28KNFRT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 903 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, TTKOM
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, TUPRS
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 79 kaybederek (% -0.17 ) 1, 050
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENCM, EMNIS, BEYAZ, VKING, IDGYO, BALAT, FORMT, KLGYO, COSMO, LUKSK