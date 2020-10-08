***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2020 15:28
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ECV Fonu 2020/3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.912,72 % 0,00525 % 0,0661 % 2.967,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879903
BIST
15:321.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:327,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:329,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0548
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:32483,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,53
|Açılış
|: 483,09
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:32
|UTPYA
|18,37
|10.076.256
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.902.403
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.222
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.392.747
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|1.012.666.287
|% 2,50
|
|SISE
|6,74
|931.371.798
|% 0,75
|
|ASELS
|18,16
|833.972.529
|% -2,16
|
|TUPRS
|81,80
|710.908.994
|% 1,93
|
|TKNSA
|9,34
|572.094.024
|% -4,11
|
|PETKM
|4,51
|1.012.666.287
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,14
|229.285.968
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,30
|227.733.217
|% 4,00
|
|YGYO
|1,15
|190.464.375
|% 4,55
|
|ZOREN
|2,73
|406.175.437
|% 0,74
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9207
|7,9244
|% 0,54
|
|Euro
|9,3234
|9,3312
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2069
|10,2581
|% 0,51
|
|Frank
|8,5977
|8,6495
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1057
|2,1162
|% 0,48
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.174
|3.253
|33,23
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|16,07
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,17
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,77
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:45IEYHO
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 402, 615 adet işlem
-
15:44ANELE
Yüzde 5.51 oranında artışla 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 216, 340 adet işlem
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.13 ) 1, 051
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, BRKO, IDGYO, AVOD, UTPYA, DENGE, KERVN, NUGYO, LUKSK, DAGHL
-
15:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, TUCLK, EGCYH, ROYAL, TLMAN, TKURU, EGCEY, DIRIT, SNKRN