***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.04.2021 12:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
GZM Fonu 2021/1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 578,91 % 0,0644 % 0,0988 % 670,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929081
BIST
12:181.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,71
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.398
12:188,0657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
12:189,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7087
En Düşük
9,6196
12:18462,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,47
|Açılış
|: 462,85
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler12:18
|FENER
|31,90
|22.166.098
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|4.637.107
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,59
|128.240.299
|% 9,79
|
|PEKGY
|1,62
|102.324.109
|% -10,00
|
|BJKAS
|10,62
|17.691.189
|% -9,92
|
|TUREX
|14,18
|191.978.988
|% -9,39
|
|LUKSK
|60,35
|3.444.530
|% -9,11
|
|ANELE
|5,59
|34.665.794
|% -8,36
|
|EREGL
|18,35
|757.595.866
|% 0,05
|
|PETKM
|6,58
|564.060.273
|% 3,95
|
|GARAN
|7,15
|508.404.981
|% -1,79
|
|QUAGR
|27,74
|477.047.613
|% -4,74
|
|SISE
|7,42
|328.006.014
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,87
|215.652.193
|% -1,06
|
|PETKM
|6,58
|564.060.273
|% 3,95
|
|GARAN
|7,15
|508.404.981
|% -1,79
|
|PEKGY
|1,62
|102.324.109
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,11
|119.650.415
|% -2,31
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0588
|8,0657
|% 0,10
|
|Euro
|9,7006
|9,7087
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,1411
|11,1970
|% 0,17
|
|Frank
|8,7706
|8,8234
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1410
|2,1517
|% -0,05
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,44
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-5,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|2,60
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|1,25
|
|Çeyrek
|739
|755
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,03
|
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-0,17
|