***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.07.2021 12:42
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
GKF Fonu 2021/2.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 33,59 % 0,00525 % 0,0172 % 545,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949953
BIST
12:441.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
12:448,6854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
12:4410,3018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
12:44503,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 503,93
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler12:44
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,23
|39.880.848
|% 5,59
|
|AVGYO
|3,16
|18.926.465
|% 4,98
|
|SILVR
|5,91
|24.669.080
|% 4,79
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|4.397.391
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.146.059
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|139.014.958
|% -9,84
|
|METUR
|5,17
|17.644.724
|% -7,35
|
|SRVGY
|76,50
|22.727.236
|% -7,10
|
|KRDMD
|7,18
|405.896.014
|% 1,41
|
|THYAO
|13,65
|376.214.618
|% -0,07
|
|GARAN
|8,52
|347.107.399
|% -0,47
|
|EREGL
|17,93
|300.719.686
|% 2,11
|
|PETKM
|5,42
|245.509.196
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|139.014.958
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|144.407.487
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,27
|132.730.331
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,18
|405.896.014
|% 1,41
|
|PETKM
|5,42
|245.509.196
|% 1,50
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6818
|8,6854
|% -0,08
|
|Euro
|10,2975
|10,3018
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9407
|12,0006
|% -0,14
|
|Frank
|9,4558
|9,5127
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3089
|2,3205
|% -0,12
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,84
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|74,79
|74,79
|0,67
|