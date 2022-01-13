***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 15:09
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
GZN Fonu 2021/4.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 138.194,46 % 0,0644 % 0,9426 % 4.892,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993461
BIST
15:432.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 18,63
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
15:4313,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3670
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
15:4315,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,4398
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
15:43797,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 20,24
|Açılış
|: 797,21
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler15:43
|TETMT
|367,40
|10.910.056
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.096,40
|13.306.586
|% 9,63
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.288.837.805
|% 1,76
|
|THYAO
|28,86
|3.821.414.665
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.578.073.536
|% 0,51
|
|SISE
|15,26
|1.530.373.491
|% 0,46
|
|EREGL
|31,80
|1.517.918.453
|% 0,70
|
|KRDMD
|13,28
|4.288.837.805
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|1.000.326.089
|% -0,52
|
|PETKM
|9,69
|1.424.177.875
|% 1,47
|
|THYAO
|28,86
|3.821.414.665
|% 7,37
|
|GARAN
|11,91
|1.578.073.536
|% 0,51
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5785
|13,5905
|% 2,78
|
|Euro
|15,5787
|15,5960
|% 2,90
|
|Sterlin
|18,5998
|18,6931
|% 2,89
|
|Frank
|14,8494
|14,9388
|% 3,02
|
|Riyal
|3,6086
|3,6267
|% 2,72
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,53
|
|Altın Gr.
|799
|799
|21,75
|
|Cumhuriyet
|5.300
|5.380
|-66,00
|
|Tam
|5.271
|5.405
|-68,06
|
|Yarım
|2.548
|2.614
|-32,92
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-16,46
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,30
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,22
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:57PKENT
Yüzde 9.63 oranında artışla 8, 096.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 682 adet işlem
-
15:56XU100
Endeks 2, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 27, 863.00 milyon TL de
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15:56LINK
Yüzde 7.59 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 976, 807 adet işlem
-
15:55IHGZT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 421, 886 adet işlem
-
15:54PKENT
Yüzde 9.63 oranında artışla 8, 096.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 664 adet işlem