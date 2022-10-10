***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 13:02
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ECV Fonu 2022/3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 37.502,27 % 0,00525 % 0,0719 % 2.994,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069719
BIST
16:053.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 23,80
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0518,5843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0317
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0518,0649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0368
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:051.002,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -12,09
|Açılış
|: 1.002,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:02
|DOKTA
|36,82
|37.131.155
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.773.321
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|385.960.924
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.936.196
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.768.484
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.929.700
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|86,10
|4.665.478.611
|% 2,26
|
|ASELS
|32,62
|2.431.116.983
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.194.537
|% 1,16
|
|SASA
|85,60
|1.950.388.621
|% -1,67
|
|SISE
|30,28
|1.873.819.877
|% 1,75
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.194.537
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|268.356.664
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|1.008.792.395
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|624.094.906
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.675.419
|% 6,30
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5781
|18,5812
|% -0,19
|
|Euro
|18,0455
|18,0634
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,5116
|20,6145
|% -0,33
|
|Frank
|18,5426
|18,6543
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9247
|4,9494
|% -0,26
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-18,59
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,19
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.808
|-76,00
|
|Tam
|6.731
|6.782
|-149,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|-72,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,23
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:15TGSAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 094 adet işlem
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 83 artarak (% 0.56 ) 3, 189
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, CRFSA, BMSCH, HUNER, TRCAS, MEGAP, RTALB, COSMO, MEGAP, YAPRK
-
16:14
CRFSA, RYGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:14
MARTI, ISBTR, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında