***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 13:02
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ECA Fonu 2022/3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 1.511,27 % 0,1954 % 0,0534 % 62,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069722
BIST
14:243.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 18,30
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:2418,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0592
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:2418,0300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1100
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0500
En Düşük
18,0100
14:241.003,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.003,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:22
|CRFSA
|44,32
|84.622.596
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|97.808.015
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|383.569.196
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.330.742
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.292.208
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|MARTI
|4,71
|129.341.881
|% -5,80
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|THYAO
|85,70
|3.761.503.227
|% 1,78
|
|EKGYO
|4,34
|1.776.009.763
|% 0,93
|
|SASA
|85,90
|1.742.692.070
|% -1,32
|
|SISE
|30,12
|1.501.465.165
|% 1,21
|
|ASELS
|31,98
|1.435.486.944
|% 1,59
|
|EKGYO
|4,34
|1.776.009.763
|% 0,93
|
|DOHOL
|5,33
|565.195.011
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|182.455.367
|% -2,26
|
|YKBNK
|8,13
|755.273.493
|% -0,12
|
|ISCTR
|8,30
|723.582.975
|% -0,60
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0287
|18,0458
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4830
|20,5857
|% -0,46
|
|Frank
|18,5211
|18,6326
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% -0,19
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,37
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-75,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|-133,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37DERIM
Yüzde 7.50 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 144, 227 adet işlem
-
14:36TUCLK
Yüzde 5.33 oranında artışla 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 983, 540 adet işlem
-
14:35KTSKR
Yüzde 6.15 oranında artışla 41.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 876 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 3, 583 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 34, 893.00 milyon TL de
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14:34KRTEK
Yüzde 4.12 oranında artışla 24.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 735 adet işlem