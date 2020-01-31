***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
31.01.2020 19:29
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.029.483 0
Net Dönem Karı (Zararı)
8.157 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.131 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.423 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.852 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.144 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.031.932 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-527 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.031.405 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.053.906 0
Alınan Faiz
12 24.423 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.283.959 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.485.420 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -201.461 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.476 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
254.476 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 254.476 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 254.476 0
Diğer Alacaklar
5 527 0
Finansal Varlıklar
19 1.040.257 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.295.260 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.144 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.144 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.292.116 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.157 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.485.420 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -201.461 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.292.116 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 24.423 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -20.548 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.852 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.727 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.105 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -44 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -2.421 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.570 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.157 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.157 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.157 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816460
BIST