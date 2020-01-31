***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.029.483 0Net Dönem Karı (Zararı)8.157 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-30.131 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -24.423 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.852 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.144 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.031.932 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-527 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.031.405 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.053.906 0Alınan Faiz12 24.423 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.283.959 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.485.420 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -201.461 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)254.476 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)254.476 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 254.476 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 254.476 0Diğer Alacaklar5 527 0Finansal Varlıklar19 1.040.257 0TOPLAM VARLIKLAR1.295.260 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.144 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.144 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.292.116 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 8.157 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.485.420 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -201.461 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.292.116 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 24.423 0Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -20.548 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.852 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.727 0Yönetim Ücretleri8 -2.105 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -44 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -2.421 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.570 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.157 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.157 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.157 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816460BIST