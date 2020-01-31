***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
31.01.2020 19:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.656.230 19.131.655
Net Dönem Karı (Zararı)
4.871.695 3.973.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.736.132 -4.439.572
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.497.649 -4.579.045
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -293.373 175.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
54.890 -35.774
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.289.442 15.019.111
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.497 5.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.286.945 15.013.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.153.879 14.552.610
Alınan Faiz
12 5.497.649 4.579.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.563.462 -23.542.972
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 389.731.110 307.184.750
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -362.167.648 -330.727.722
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.092.768 -4.411.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.092.768 -4.411.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.149.692 7.561.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 56.924 3.149.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 56.924 3.149.692
Ters Repo Alacakları
19 9.502.972 0
Diğer Alacaklar
5 4.124 1.627
Finansal Varlıklar
19 41.709.044 15.631.698
TOPLAM VARLIKLAR
51.273.064 18.783.017
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 102.287 47.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
102.287 47.397
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.170.777 18.735.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.735.620 38.305.521
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.871.695 3.973.071
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 389.731.110 307.184.750
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -362.167.648 -330.727.722
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.170.777 18.735.620
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.497.649 4.579.045
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -254.562 158.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 293.373 -175.247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.536.460 4.562.498
Yönetim Ücretleri
4-8 -557.928 -507.173
Saklama Ücretleri
8 -35.265 -36.953
Denetim Ücretleri
8 -16.864 -8.821
Kurul Ücretleri
8 -6.569 -4.981
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -40.444 -25.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -7.695 -6.369
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-664.765 -589.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.871.695 3.973.071
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.871.695 3.973.071
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.871.695 3.973.071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816462
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