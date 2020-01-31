***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.656.230 19.131.655Net Dönem Karı (Zararı)4.871.695 3.973.071NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.736.132 -4.439.572Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.497.649 -4.579.045Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -293.373 175.247Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler54.890 -35.774İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.289.442 15.019.111Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.497 5.909İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.286.945 15.013.202FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.153.879 14.552.610Alınan Faiz12 5.497.649 4.579.045FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.563.462 -23.542.972Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 389.731.110 307.184.750Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -362.167.648 -330.727.722YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.092.768 -4.411.317NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.092.768 -4.411.317DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 3.149.692 7.561.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 56.924 3.149.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 56.924 3.149.692Ters Repo Alacakları19 9.502.972 0Diğer Alacaklar5 4.124 1.627Finansal Varlıklar19 41.709.044 15.631.698TOPLAM VARLIKLAR51.273.064 18.783.017YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 102.287 47.397TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)102.287 47.397TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)51.170.777 18.735.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.735.620 38.305.521Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.871.695 3.973.071Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 389.731.110 307.184.750Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -362.167.648 -330.727.722TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)51.170.777 18.735.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.497.649 4.579.045Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -254.562 158.700Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 293.373 -175.247ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.536.460 4.562.498Yönetim Ücretleri4-8 -557.928 -507.173Saklama Ücretleri8 -35.265 -36.953Denetim Ücretleri8 -16.864 -8.821Kurul Ücretleri8 -6.569 -4.981Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -40.444 -25.130Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -7.695 -6.369ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-664.765 -589.427ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.871.695 3.973.071NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.871.695 3.973.071DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.871.695 3.973.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816462BIST