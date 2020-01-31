***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.802.619 4.053.836Net Dönem Karı (Zararı)5.383.218 3.216.813NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.749.577 -3.508.781Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.961.246 -3.453.729Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 185.063 -53.381Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26.606 -1.671İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.397.506 892.075Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.694 1.518İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.395.812 890.557FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.763.865 600.107Alınan Faiz12 5.961.246 3.453.729FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.364.657 -954.932Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 392.999.415 290.635.149Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -377.634.758 -291.590.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.562.038 3.098.904NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.562.038 3.098.904DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 12.104.994 9.006.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 22.667.032 12.104.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 22.667.032 12.104.994Ters Repo Alacakları19 14.504.507 0Diğer Alacaklar5 10.591 8.897Finansal Varlıklar19 6.820.071 11.113.829TOPLAM VARLIKLAR44.002.201 23.227.720YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 56.294 29.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)56.294 29.688TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.945.907 23.198.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.198.032 20.936.151Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.383.218 3.216.813Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 392.999.415 290.635.149Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -377.634.758 -291.590.081TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)43.945.907 23.198.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.961.246 3.453.729Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.114 -1.115Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -185.063 53.381ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.784.297 3.505.995Yönetim Ücretleri8 -284.108 -210.033Saklama Ücretleri8 -19.278 -15.098Denetim Ücretleri8 -18.665 -13.586Kurul Ücretleri8 -6.248 -3.974Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -62.109 -40.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -10.671 -6.346ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-401.079 -289.182ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.383.218 3.216.813NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.383.218 3.216.813DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.383.218 3.216.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816464BIST