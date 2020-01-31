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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.01.2020 19:30
GÜNCEL HABERLER



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.802.619 4.053.836
Net Dönem Karı (Zararı)
5.383.218 3.216.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.749.577 -3.508.781
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.961.246 -3.453.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 185.063 -53.381
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.606 -1.671
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.397.506 892.075
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.694 1.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.395.812 890.557
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.763.865 600.107
Alınan Faiz
12 5.961.246 3.453.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.364.657 -954.932
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 392.999.415 290.635.149
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -377.634.758 -291.590.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.562.038 3.098.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.562.038 3.098.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 12.104.994 9.006.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 22.667.032 12.104.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 22.667.032 12.104.994
Ters Repo Alacakları
19 14.504.507 0
Diğer Alacaklar
5 10.591 8.897
Finansal Varlıklar
19 6.820.071 11.113.829
TOPLAM VARLIKLAR
44.002.201 23.227.720
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 56.294 29.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
56.294 29.688
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.945.907 23.198.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.198.032 20.936.151
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.383.218 3.216.813
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 392.999.415 290.635.149
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -377.634.758 -291.590.081
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.945.907 23.198.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.961.246 3.453.729
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.114 -1.115
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -185.063 53.381
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.784.297 3.505.995
Yönetim Ücretleri
8 -284.108 -210.033
Saklama Ücretleri
8 -19.278 -15.098
Denetim Ücretleri
8 -18.665 -13.586
Kurul Ücretleri
8 -6.248 -3.974
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -62.109 -40.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -10.671 -6.346
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-401.079 -289.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.383.218 3.216.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.383.218 3.216.813
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.383.218 3.216.813



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816464


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