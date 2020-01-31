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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.01.2020 19:30
GÜNCEL HABERLER



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.580.706 4.898.630
Net Dönem Karı (Zararı)
1.886.761 -2.044.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.787.487 1.041.125
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -158.883 -272.916
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.614.852 1.941.429
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.752 -627.388
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.188.726 5.107.955
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
78 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.188.648 5.107.955
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.288.000 4.104.091
Alınan Temettü
12 133.823 521.623
Alınan Faiz
12 158.883 272.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.481.312 -6.129.771
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 555.933 3.788.564
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.037.245 -9.918.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.394 -1.231.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.394 -1.231.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 446.928 1.678.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 546.322 446.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 516 345.238
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 545.806 101.690
Diğer Alacaklar
5 0 78
Finansal Varlıklar
19 6.164.344 5.738.140
TOPLAM VARLIKLAR
6.710.666 6.185.146
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 140.087 20.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
140.087 20.016
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.570.579 6.165.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.165.130 14.339.890
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.886.761 -2.044.989
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 555.933 3.788.564
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -2.037.245 -9.918.335
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.570.579 6.165.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 158.883 272.916
Temettü Gelirleri
12 133.823 521.623
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 179.012 -491.069
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.614.852 -1.941.428
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.086.570 -1.637.958
Yönetim Ücretleri
8 -156.272 -314.187
Saklama Ücretleri
8 -6.726 -14.543
Denetim Ücretleri
8 -6.306 -9.683
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -27.456 -63.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -3.049 -5.537
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-199.809 -407.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.886.761 -2.044.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.886.761 -2.044.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.886.761 -2.044.989



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816465


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