***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.580.706 4.898.630Net Dönem Karı (Zararı)1.886.761 -2.044.989NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.787.487 1.041.125Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -158.883 -272.916Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.614.852 1.941.429Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.752 -627.388İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.188.726 5.107.955Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler78 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.188.648 5.107.955FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.288.000 4.104.091Alınan Temettü12 133.823 521.623Alınan Faiz12 158.883 272.916FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.481.312 -6.129.771Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 555.933 3.788.564Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -2.037.245 -9.918.335YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.394 -1.231.141NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.394 -1.231.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 446.928 1.678.069DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 546.322 446.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 516 345.238Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 545.806 101.690Diğer Alacaklar5 0 78Finansal Varlıklar19 6.164.344 5.738.140TOPLAM VARLIKLAR6.710.666 6.185.146YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 140.087 20.016TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)140.087 20.016TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)6.570.579 6.165.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.165.130 14.339.890Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.886.761 -2.044.989Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 555.933 3.788.564Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -2.037.245 -9.918.335TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)6.570.579 6.165.130Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 158.883 272.916Temettü Gelirleri12 133.823 521.623Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 179.012 -491.069Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.614.852 -1.941.428ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.086.570 -1.637.958Yönetim Ücretleri8 -156.272 -314.187Saklama Ücretleri8 -6.726 -14.543Denetim Ücretleri8 -6.306 -9.683Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -27.456 -63.081Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -3.049 -5.537ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-199.809 -407.031ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.886.761 -2.044.989NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.886.761 -2.044.989DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.886.761 -2.044.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816465BIST