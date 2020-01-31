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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.01.2020 19:30
GÜNCEL HABERLER



***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.692 -19.516
Net Dönem Karı (Zararı)
310.949 14.392
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-262.846 -100.644
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -101.875 -147.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -133.193 86.475
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.778 -39.851
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-155.218 -120.558
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-142 479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-155.076 -121.037
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-107.115 -206.810
Alınan Temettü
12 29.932 40.026
Alınan Faiz
12 101.875 147.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.808 -359.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 915.884 1.083.565
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -863.076 -1.443.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.500 -379.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.500 -379.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 60.444 439.680
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 137.944 60.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 375 7
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 137.569 60.437
Diğer Alacaklar
5 142 0
Finansal Varlıklar
19 1.326.302 1.038.033
TOPLAM VARLIKLAR
1.464.388 1.098.477
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.152 2.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.152 2.998
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.459.236 1.095.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.095.479 1.440.807
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 310.949 14.392
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 915.884 1.083.565
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -863.076 -1.443.285
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.459.236 1.095.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 101.875 147.268
Temettü Gelirleri
12 29.932 40.026
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 85.198 -38.744
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 133.193 -86.475
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
350.198 62.075
Yönetim Ücretleri
8 -21.748 -31.270
Saklama Ücretleri
8 -1.417 -2.056
Denetim Ücretleri
8 -2.525 -1.425
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.523 -11.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -2.036 -1.092
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.249 -47.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
310.949 14.392
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
310.949 14.392
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
310.949 14.392



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816466


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