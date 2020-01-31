***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.692 -19.516Net Dönem Karı (Zararı)310.949 14.392NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-262.846 -100.644Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -101.875 -147.268Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -133.193 86.475Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-27.778 -39.851İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-155.218 -120.558Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-142 479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-155.076 -121.037FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-107.115 -206.810Alınan Temettü12 29.932 40.026Alınan Faiz12 101.875 147.268FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.808 -359.720Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 915.884 1.083.565Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -863.076 -1.443.285YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.500 -379.236NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.500 -379.236DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 60.444 439.680DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 137.944 60.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 375 7Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 137.569 60.437Diğer Alacaklar5 142 0Finansal Varlıklar19 1.326.302 1.038.033TOPLAM VARLIKLAR1.464.388 1.098.477YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.152 2.998TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.152 2.998TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.459.236 1.095.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.095.479 1.440.807Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 310.949 14.392Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 915.884 1.083.565Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -863.076 -1.443.285TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.459.236 1.095.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 101.875 147.268Temettü Gelirleri12 29.932 40.026Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 85.198 -38.744Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 133.193 -86.475ESAS FAALİYET GELİRLERİ350.198 62.075Yönetim Ücretleri8 -21.748 -31.270Saklama Ücretleri8 -1.417 -2.056Denetim Ücretleri8 -2.525 -1.425Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -11.523 -11.840Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -2.036 -1.092ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-39.249 -47.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)310.949 14.392NET DÖNEM KARI (ZARARI)310.949 14.392DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)310.949 14.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816466BIST