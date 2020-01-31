***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
31.01.2020 19:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
813.979 2.027.351
Net Dönem Karı (Zararı)
673.820 227.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-663.841 -304.052
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -413.014 -497.746
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -224.886 295.712
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.941 -102.018
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
364.460 1.572.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
364.460 1.572.126
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
374.439 1.495.146
Alınan Temettü
12 26.526 34.459
Alınan Faiz
12 413.014 497.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-855.104 -1.957.357
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 383.709 893.711
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.238.813 -2.851.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.125 69.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.125 69.994
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 443.572 373.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 402.447 443.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 71 343.855
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 402.376 99.717
Finansal Varlıklar
19 2.699.064 2.838.638
TOPLAM VARLIKLAR
3.101.511 3.282.210
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.758 8.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.758 8.173
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.092.753 3.274.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.274.037 5.004.322
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 673.820 227.072
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 383.709 893.711
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.238.813 -2.851.068
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.092.753 3.274.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 413.014 497.746
Temettü Gelirleri
12 26.526 34.459
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 90.233 79.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 224.886 -295.712
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
754.659 316.076
Yönetim Ücretleri
8 -56.933 -71.771
Saklama Ücretleri
8 -3.843 -5.016
Denetim Ücretleri
8 -6.060 -2.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.336 -10.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -1.667 608
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.839 -89.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
673.820 227.072
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
673.820 227.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
673.820 227.072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816467
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