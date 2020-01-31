***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI813.979 2.027.351Net Dönem Karı (Zararı)673.820 227.072NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-663.841 -304.052Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -413.014 -497.746Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -224.886 295.712Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-25.941 -102.018İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER364.460 1.572.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler364.460 1.572.126FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR374.439 1.495.146Alınan Temettü12 26.526 34.459Alınan Faiz12 413.014 497.746FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-855.104 -1.957.357Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 383.709 893.711Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.238.813 -2.851.068YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.125 69.994NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.125 69.994DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 443.572 373.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 402.447 443.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 71 343.855Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 402.376 99.717Finansal Varlıklar19 2.699.064 2.838.638TOPLAM VARLIKLAR3.101.511 3.282.210YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.758 8.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.758 8.173TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.092.753 3.274.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.274.037 5.004.322Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 673.820 227.072Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 383.709 893.711Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.238.813 -2.851.068TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.092.753 3.274.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 413.014 497.746Temettü Gelirleri12 26.526 34.459Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 90.233 79.583Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 224.886 -295.712ESAS FAALİYET GELİRLERİ754.659 316.076Yönetim Ücretleri8 -56.933 -71.771Saklama Ücretleri8 -3.843 -5.016Denetim Ücretleri8 -6.060 -2.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.336 -10.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -1.667 608ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.839 -89.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)673.820 227.072NET DÖNEM KARI (ZARARI)673.820 227.072DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)673.820 227.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816467BIST