***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.042 505.037Net Dönem Karı (Zararı)383.453 290.431NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-499.785 -308.703Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -488.241 -280.376Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -14.840 -25.579Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.296 -2.748İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-377.951 242.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-377.951 242.933FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-494.283 224.661Alınan Faiz12 488.241 280.376FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.880 -577.350Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 617.168 1.356.186Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -544.288 -1.933.536YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.838 -72.313NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.838 -72.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 296.432 368.745DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 363.270 296.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 363.270 296.432Finansal Varlıklar19 1.956.562 1.563.767TOPLAM VARLIKLAR2.319.832 1.860.199YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.900 4.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.900 4.600TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.311.932 1.855.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.855.599 2.142.518Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 383.453 290.431Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 617.168 1.356.186Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -544.288 -1.933.536TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.311.932 1.855.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 488.241 280.376Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -52.726 37.733Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 14.840 25.579ESAS FAALİYET GELİRLERİ450.355 343.688Yönetim Ücretleri8 -42.976 -39.083Saklama Ücretleri8 -2.850 -2.533Denetim Ücretleri8 -6.814 -860Kurul Ücretleri8 -435 -393Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.734 -9.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -1.093 -559ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-66.902 -53.257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)383.453 290.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)383.453 290.431DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)383.453 290.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816468BIST