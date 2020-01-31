***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
31.01.2020 19:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.042 505.037
Net Dönem Karı (Zararı)
383.453 290.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-499.785 -308.703
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -488.241 -280.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.840 -25.579
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.296 -2.748
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-377.951 242.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-377.951 242.933
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-494.283 224.661
Alınan Faiz
12 488.241 280.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.880 -577.350
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 617.168 1.356.186
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -544.288 -1.933.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.838 -72.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.838 -72.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 296.432 368.745
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 363.270 296.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 363.270 296.432
Finansal Varlıklar
19 1.956.562 1.563.767
TOPLAM VARLIKLAR
2.319.832 1.860.199
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.900 4.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.900 4.600
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.311.932 1.855.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.855.599 2.142.518
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 383.453 290.431
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 617.168 1.356.186
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -544.288 -1.933.536
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.311.932 1.855.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 488.241 280.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -52.726 37.733
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 14.840 25.579
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
450.355 343.688
Yönetim Ücretleri
8 -42.976 -39.083
Saklama Ücretleri
8 -2.850 -2.533
Denetim Ücretleri
8 -6.814 -860
Kurul Ücretleri
8 -435 -393
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.734 -9.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -1.093 -559
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-66.902 -53.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
383.453 290.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
383.453 290.431
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
383.453 290.431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816468
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