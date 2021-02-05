***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.087.329 -4.802.619Net Dönem Karı (Zararı)7.212.821 5.383.218NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.570.950 -5.749.577Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.093.739 -5.961.246Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-543.496 185.063Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler66.285 26.606İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-68.822.939 -10.397.506Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler9.233 -1.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-68.832.172 -10.395.812FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-70.181.068 -10.763.865Alınan Faiz8.093.739 5.961.246FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.978.022 15.364.657Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.857.936.749 392.999.415Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.817.958.727 -377.634.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.109.307 10.562.038NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.109.307 10.562.038DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.667.032 12.104.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ557.725 22.667.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri557.725 22.667.032Ters Repo Alacakları54.026.788 14.504.507Diğer Alacaklar1.358 10.591Finansal Varlıklar36.673.458 6.820.071TOPLAM VARLIKLAR91.259.329 44.002.201YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar122.579 56.294TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)122.579 56.294TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)91.136.750 43.945.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)43.945.907 23.198.032Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.212.821 5.383.218Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.857.936.749 392.999.415Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.817.958.727 -377.634.758TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)91.136.750 43.945.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri8.093.739 5.961.246Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-148.234 8.114Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar543.496 -185.063ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.489.001 5.784.297Yönetim Ücretleri-901.475 -284.108Saklama Ücretleri-58.295 -19.278Denetim Ücretleri-17.941 -18.665Kurul Ücretleri-16.821 -6.248Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-268.153 -62.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.495 -10.671ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.276.180 -401.079ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.212.821 5.383.218NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.212.821 5.383.218DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.212.821 5.383.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907883BIST