***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.02.2021 17:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.087.329 -4.802.619
Net Dönem Karı (Zararı)
7.212.821 5.383.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.570.950 -5.749.577
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.093.739 -5.961.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-543.496 185.063
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
66.285 26.606
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.822.939 -10.397.506
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.233 -1.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.832.172 -10.395.812
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-70.181.068 -10.763.865
Alınan Faiz
8.093.739 5.961.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.978.022 15.364.657
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.857.936.749 392.999.415
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.817.958.727 -377.634.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.109.307 10.562.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.109.307 10.562.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.667.032 12.104.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
557.725 22.667.032
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
557.725 22.667.032
Ters Repo Alacakları
54.026.788 14.504.507
Diğer Alacaklar
1.358 10.591
Finansal Varlıklar
36.673.458 6.820.071
TOPLAM VARLIKLAR
91.259.329 44.002.201
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
122.579 56.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
122.579 56.294
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.136.750 43.945.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.945.907 23.198.032
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.212.821 5.383.218
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.857.936.749 392.999.415
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.817.958.727 -377.634.758
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
91.136.750 43.945.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
8.093.739 5.961.246
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-148.234 8.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
543.496 -185.063
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.489.001 5.784.297
Yönetim Ücretleri
-901.475 -284.108
Saklama Ücretleri
-58.295 -19.278
Denetim Ücretleri
-17.941 -18.665
Kurul Ücretleri
-16.821 -6.248
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-268.153 -62.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.495 -10.671
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.276.180 -401.079
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.212.821 5.383.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.212.821 5.383.218
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.212.821 5.383.218
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907883
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