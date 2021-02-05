***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.02.2021 17:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-357.783 24.692
Net Dönem Karı (Zararı)
412.235 310.949
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-431.007 -262.846
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-57.100 -101.875
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-364.247 -133.193
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.660 -27.778
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-405.771 -155.218
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-105.997 -142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-299.774 -155.076
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-424.543 -107.115
Alınan Temettü
9.660 29.932
Alınan Faiz
57.100 101.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
754.292 52.808
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.420.053 915.884
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.665.761 -863.076
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.509 77.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.509 77.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.944 60.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
534.453 137.944
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 120 375
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 534.333 137.569
Takas Alacakları
5 106.139 0
Diğer Alacaklar
5 0 142
Finansal Varlıklar
19 2.062.069 1.326.302
TOPLAM VARLIKLAR
2.702.661 1.464.388
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
69.600 0
Diğer Borçlar
7.298 5.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.898 5.152
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.625.763 1.459.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.459.236 1.095.479
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
412.235 310.949
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.420.053 915.884
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.665.761 -863.076
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.625.763 1.459.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
57.100 101.875
Temettü Gelirleri
9.660 29.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
30.328 85.198
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
364.247 133.193
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
461.335 350.198
Yönetim Ücretleri
-27.466 -21.748
Saklama Ücretleri
-2.047 -1.417
Denetim Ücretleri
-2.174 -2.525
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-16.778 -11.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-635 -2.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.100 -39.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
412.235 310.949
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
412.235 310.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
412.235 310.949
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907885
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