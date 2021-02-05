***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-357.783 24.692Net Dönem Karı (Zararı)412.235 310.949NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-431.007 -262.846Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-57.100 -101.875Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-364.247 -133.193Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.660 -27.778İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-405.771 -155.218Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-105.997 -142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-299.774 -155.076FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-424.543 -107.115Alınan Temettü9.660 29.932Alınan Faiz57.100 101.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI754.292 52.808Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.420.053 915.884Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.665.761 -863.076YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)396.509 77.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)396.509 77.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ137.944 60.444DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ534.453 137.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 120 375Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 534.333 137.569Takas Alacakları5 106.139 0Diğer Alacaklar5 0 142Finansal Varlıklar19 2.062.069 1.326.302TOPLAM VARLIKLAR2.702.661 1.464.388YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları69.600 0Diğer Borçlar7.298 5.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)76.898 5.152TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.625.763 1.459.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.459.236 1.095.479Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)412.235 310.949Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.420.053 915.884Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.665.761 -863.076TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.625.763 1.459.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri57.100 101.875Temettü Gelirleri9.660 29.932Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar30.328 85.198Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar364.247 133.193ESAS FAALİYET GELİRLERİ461.335 350.198Yönetim Ücretleri-27.466 -21.748Saklama Ücretleri-2.047 -1.417Denetim Ücretleri-2.174 -2.525Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-16.778 -11.523Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-635 -2.036ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-49.100 -39.249ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)412.235 310.949NET DÖNEM KARI (ZARARI)412.235 310.949DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)412.235 310.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907885BIST