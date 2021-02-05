***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.02.2021 17:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
363.530 813.979
Net Dönem Karı (Zararı)
564.784 673.820
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-487.847 -690.367
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-171.618 -413.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-289.561 -224.886
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.668 -52.467
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
101.435 390.986
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-141.432 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
242.867 390.986
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
178.372 374.439
Alınan Temettü
13.540 26.526
Alınan Faiz
171.618 413.014
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-289.519 -855.104
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
447.099 383.709
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-736.618 -1.238.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.011 -41.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.011 -41.125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
402.447 443.572
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
476.458 402.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 14 71
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 476.444 402.376
Takas Alacakları
5 141.432 0
Finansal Varlıklar
19 2.759.298 2.699.064
TOPLAM VARLIKLAR
3.377.188 3.101.511
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 9.170 8.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.170 8.758
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.368.018 3.092.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.092.753 3.274.037
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 564.784 673.820
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 447.099 383.709
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -736.618 -1.238.813
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.368.018 3.092.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 171.618 413.014
Temettü Gelirleri
12 13.540 26.526
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 175.114 90.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 289.561 224.886
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
649.833 754.659
Yönetim Ücretleri
8 -59.281 -56.933
Saklama Ücretleri
8 -4.560 -3.843
Denetim Ücretleri
8 -5.359 -6.060
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.629 -12.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 - 13 -1.220 -1.667
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-85.049 -80.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
564.784 673.820
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
564.784 673.820
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
564.784 673.820
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907886
BIST