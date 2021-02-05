***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI363.530 813.979Net Dönem Karı (Zararı)564.784 673.820NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-487.847 -690.367Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-171.618 -413.014Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-289.561 -224.886Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-26.668 -52.467İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER101.435 390.986Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-141.432 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler242.867 390.986FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR178.372 374.439Alınan Temettü13.540 26.526Alınan Faiz171.618 413.014FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-289.519 -855.104Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit447.099 383.709Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-736.618 -1.238.813YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.011 -41.125NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.011 -41.125DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ402.447 443.572DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ476.458 402.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 14 71Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 476.444 402.376Takas Alacakları5 141.432 0Finansal Varlıklar19 2.759.298 2.699.064TOPLAM VARLIKLAR3.377.188 3.101.511YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 9.170 8.758TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.170 8.758TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.368.018 3.092.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.092.753 3.274.037Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 564.784 673.820Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 447.099 383.709Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -736.618 -1.238.813TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.368.018 3.092.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 171.618 413.014Temettü Gelirleri12 13.540 26.526Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 175.114 90.233Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 289.561 224.886ESAS FAALİYET GELİRLERİ649.833 754.659Yönetim Ücretleri8 -59.281 -56.933Saklama Ücretleri8 -4.560 -3.843Denetim Ücretleri8 -5.359 -6.060Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.629 -12.336Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 - 13 -1.220 -1.667ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-85.049 -80.839ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)564.784 673.820NET DÖNEM KARI (ZARARI)564.784 673.820DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)564.784 673.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907886BIST