***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI314.750 -6.042Net Dönem Karı (Zararı)158.712 383.453NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-278.847 -499.785Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-330.092 -488.241Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler51.615 -14.840Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-370 3.296İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER104.793 -377.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler104.793 -377.951FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.342 -494.283Alınan Faiz330.092 488.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-298.193 72.880Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit564.481 617.168Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-862.674 -544.288YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.557 66.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.557 66.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ363.270 296.432DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ379.827 363.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri379.827 363.270Finansal Varlıklar1.800.158 1.956.562TOPLAM VARLIKLAR2.179.985 2.319.832YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7.534 7.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.534 7.900TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.172.451 2.311.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.311.932 1.855.599Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)158.712 383.453Katılma Payı İhraç Tutarı (+)564.481 617.168Katılma Payı İade Tutarı (-)-862.674 -544.288TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.172.451 2.311.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri330.092 488.241Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-48.190 -52.726Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-51.615 14.840ESAS FAALİYET GELİRLERİ230.287 450.355Yönetim Ücretleri-45.092 -42.976Saklama Ücretleri-3.336 -2.850Denetim Ücretleri-6.224 -6.814Kurul Ücretleri-449 -435Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-16.334 -12.734Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-140 -1.093ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-71.575 -66.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)158.712 383.453NET DÖNEM KARI (ZARARI)158.712 383.453DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)158.712 383.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907887BIST