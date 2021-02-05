***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.02.2021 17:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
314.750 -6.042
Net Dönem Karı (Zararı)
158.712 383.453
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-278.847 -499.785
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-330.092 -488.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
51.615 -14.840
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-370 3.296
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
104.793 -377.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
104.793 -377.951
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.342 -494.283
Alınan Faiz
330.092 488.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-298.193 72.880
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
564.481 617.168
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-862.674 -544.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.557 66.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.557 66.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
363.270 296.432
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
379.827 363.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
379.827 363.270
Finansal Varlıklar
1.800.158 1.956.562
TOPLAM VARLIKLAR
2.179.985 2.319.832
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7.534 7.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.534 7.900
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.172.451 2.311.932
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.311.932 1.855.599
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
158.712 383.453
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
564.481 617.168
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-862.674 -544.288
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.172.451 2.311.932
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
330.092 488.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-48.190 -52.726
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-51.615 14.840
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
230.287 450.355
Yönetim Ücretleri
-45.092 -42.976
Saklama Ücretleri
-3.336 -2.850
Denetim Ücretleri
-6.224 -6.814
Kurul Ücretleri
-449 -435
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-16.334 -12.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-140 -1.093
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-71.575 -66.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.712 383.453
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
158.712 383.453
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
158.712 383.453
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907887
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