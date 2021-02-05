***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.02.2021 17:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.817.556 1.580.628
Net Dönem Karı (Zararı)
171.800 1.886.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-101.876 -1.921.310
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.696 -158.883
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
169.836 -1.614.852
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-232.016 -147.575
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.656.184 1.322.471
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-106.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.762.296 1.322.471
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.726.108 1.287.922
Alınan Temettü
51.752 133.823
Alınan Faiz
39.696 158.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.164.970 -1.481.312
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.312.827 555.933
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.477.797 -2.037.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-347.414 99.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-347.414 99.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
546.322 447.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
198.908 546.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 11 516
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 198.897 545.806
Takas Alacakları
5 106.112 0
Finansal Varlıklar
19 2.283.964 6.164.344
TOPLAM VARLIKLAR
2.588.984 6.710.666
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 11.575 140.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.575 140.087
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.577.409 6.570.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.570.579 6.165.130
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 171.800 1.886.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.312.827 555.933
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.477.797 -2.037.245
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.577.409 6.570.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
39.696 158.883
Temettü Gelirleri
51.752 133.823
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
396.975 179.012
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-169.836 1.614.852
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
318.587 2.086.570
Yönetim Ücretleri
8 -111.933 -156.272
Saklama Ücretleri
8 -6.005 -6.726
Denetim Ücretleri
8 -7.144 -6.306
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.967 -27.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 - 13 -738 -3.049
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-146.787 -199.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
171.800 1.886.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
171.800 1.886.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
171.800 1.886.761
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907888
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