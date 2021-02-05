***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.817.556 1.580.628Net Dönem Karı (Zararı)171.800 1.886.761NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-101.876 -1.921.310Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-39.696 -158.883Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler169.836 -1.614.852Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-232.016 -147.575İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.656.184 1.322.471Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-106.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.762.296 1.322.471FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.726.108 1.287.922Alınan Temettü51.752 133.823Alınan Faiz39.696 158.883FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.164.970 -1.481.312Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.312.827 555.933Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.477.797 -2.037.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-347.414 99.316NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-347.414 99.316DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ546.322 447.006DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ198.908 546.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 11 516Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 198.897 545.806Takas Alacakları5 106.112 0Finansal Varlıklar19 2.283.964 6.164.344TOPLAM VARLIKLAR2.588.984 6.710.666YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 11.575 140.087TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.575 140.087TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.577.409 6.570.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.570.579 6.165.130Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 171.800 1.886.761Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.312.827 555.933Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.477.797 -2.037.245TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.577.409 6.570.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri39.696 158.883Temettü Gelirleri51.752 133.823Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar396.975 179.012Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-169.836 1.614.852ESAS FAALİYET GELİRLERİ318.587 2.086.570Yönetim Ücretleri8 -111.933 -156.272Saklama Ücretleri8 -6.005 -6.726Denetim Ücretleri8 -7.144 -6.306Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -20.967 -27.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 - 13 -738 -3.049ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-146.787 -199.809ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)171.800 1.886.761NET DÖNEM KARI (ZARARI)171.800 1.886.761DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)171.800 1.886.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907888BIST