***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-110.700 -1.029.483Net Dönem Karı (Zararı)42.749 8.157NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-89.757 -30.131Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-92.241 -24.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.654 -8.852Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-170 3.144İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-155.933 -1.031.932Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler527 -527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-156.460 -1.031.405FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-202.941 -1.053.906Alınan Faiz92.241 24.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.365 1.283.959Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.636.439 1.485.420Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.734.804 -201.461YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-209.065 254.476NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-209.065 254.476DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ254.476 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.411 254.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri45.411 254.476Diğer Alacaklar0 527Finansal Varlıklar1.194.063 1.040.257TOPLAM VARLIKLAR1.239.474 1.295.260YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar2.974 3.144TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.974 3.144TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.236.500 1.292.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.292.116Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)42.749 8.157Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.636.439 1.485.420Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.734.804 -201.461TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.236.500 1.292.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri92.241 24.423Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-19.500 -20.548Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.654 8.852ESAS FAALİYET GELİRLERİ70.087 12.727Yönetim Ücretleri-15.731 -2.105Saklama Ücretleri-1.319 0Denetim Ücretleri-1.180 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-6.606 -44Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.502 -2.421ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-27.338 -4.570ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.749 8.157NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.749 8.157DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.749 8.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907884BIST