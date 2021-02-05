***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.02.2021 17:30
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.700 -1.029.483
Net Dönem Karı (Zararı)
42.749 8.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-89.757 -30.131
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-92.241 -24.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.654 -8.852
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-170 3.144
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-155.933 -1.031.932
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
527 -527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-156.460 -1.031.405
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-202.941 -1.053.906
Alınan Faiz
92.241 24.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.365 1.283.959
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.636.439 1.485.420
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.734.804 -201.461
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.065 254.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.065 254.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.476 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.411 254.476
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
45.411 254.476
Diğer Alacaklar
0 527
Finansal Varlıklar
1.194.063 1.040.257
TOPLAM VARLIKLAR
1.239.474 1.295.260
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
2.974 3.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.974 3.144
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.236.500 1.292.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.292.116
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.749 8.157
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.636.439 1.485.420
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.734.804 -201.461
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.236.500 1.292.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
92.241 24.423
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-19.500 -20.548
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.654 8.852
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
70.087 12.727
Yönetim Ücretleri
-15.731 -2.105
Saklama Ücretleri
-1.319 0
Denetim Ücretleri
-1.180 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-6.606 -44
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.502 -2.421
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.338 -4.570
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.749 8.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.749 8.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.749 8.157
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907884
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