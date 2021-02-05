***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.02.2021 17:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.649.776 -30.656.230
Net Dönem Karı (Zararı)
3.446.240 4.871.695
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.579.285 -5.736.132
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.828.633 -5.497.649
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
268.791 -293.373
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.443 54.890
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
12.954.188 -35.289.442
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.745 -2.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.951.443 -35.286.945
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.821.143 -36.153.879
Alınan Faiz
4.828.633 5.497.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.905.306 27.563.462
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
789.919.369 389.731.110
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-805.824.675 -362.167.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.470 -3.092.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.470 -3.092.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.924 3.149.692
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
801.394 56.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
801.394 56.924
Ters Repo Alacakları
2.000.992 9.502.972
Diğer Alacaklar
1.379 4.124
Finansal Varlıklar
35.990.790 41.709.044
TOPLAM VARLIKLAR
38.794.555 51.273.064
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
82.844 102.287
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
82.844 102.287
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.711.711 51.170.777
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
51.170.777 18.735.620
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.446.240 4.871.695
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
789.919.369 389.731.110
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-805.824.675 -362.167.648
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.711.711 51.170.777
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
4.828.633 5.497.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-111.549 -254.562
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-268.791 293.373
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.448.293 5.536.460
Yönetim Ücretleri
-816.243 -557.928
Saklama Ücretleri
-51.989 -35.265
Denetim Ücretleri
-16.934 -16.864
Kurul Ücretleri
-7.810 -6.569
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-57.046 -40.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-52.031 -7.695
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.002.053 -664.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.446.240 4.871.695
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.446.240 4.871.695
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.446.240 4.871.695
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907890
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