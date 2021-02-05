***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.649.776 -30.656.230Net Dönem Karı (Zararı)3.446.240 4.871.695NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.579.285 -5.736.132Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.828.633 -5.497.649Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler268.791 -293.373Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-19.443 54.890İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER12.954.188 -35.289.442Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.745 -2.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.951.443 -35.286.945FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.821.143 -36.153.879Alınan Faiz4.828.633 5.497.649FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.905.306 27.563.462Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit789.919.369 389.731.110Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-805.824.675 -362.167.648YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)744.470 -3.092.768NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)744.470 -3.092.768DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.924 3.149.692DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ801.394 56.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri801.394 56.924Ters Repo Alacakları2.000.992 9.502.972Diğer Alacaklar1.379 4.124Finansal Varlıklar35.990.790 41.709.044TOPLAM VARLIKLAR38.794.555 51.273.064YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar82.844 102.287TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)82.844 102.287TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)38.711.711 51.170.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)51.170.777 18.735.620Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.446.240 4.871.695Katılma Payı İhraç Tutarı (+)789.919.369 389.731.110Katılma Payı İade Tutarı (-)-805.824.675 -362.167.648TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)38.711.711 51.170.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri4.828.633 5.497.649Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-111.549 -254.562Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-268.791 293.373ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.448.293 5.536.460Yönetim Ücretleri-816.243 -557.928Saklama Ücretleri-51.989 -35.265Denetim Ücretleri-16.934 -16.864Kurul Ücretleri-7.810 -6.569Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-57.046 -40.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-52.031 -7.695ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.002.053 -664.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.446.240 4.871.695NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.446.240 4.871.695DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.446.240 4.871.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907890BIST