***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.936.606Net Dönem Karı (Zararı)62.049NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-122.392Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-123.737Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-992Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.337İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.000.000Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.000.992İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler992FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.060.343Alınan Faiz123.737FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.000.301Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.000.301YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.695NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.695DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ63.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri63.695Ters Repo Alacakları2.000.992TOPLAM VARLIKLAR2.064.687YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar2.337TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.337TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.062.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)62.049Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.000.301Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.062.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri123.737Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar992ESAS FAALİYET GELİRLERİ124.729Yönetim Ücretleri-11.726Saklama Ücretleri-1.143Denetim Ücretleri-14.160Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-35.458Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-193ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-62.680ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.049NET DÖNEM KARI (ZARARI)62.049DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)62.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907889BIST