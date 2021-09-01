***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
01.09.2021 17:41
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.161.120 -1.936.606
Net Dönem Karı (Zararı)
161.216 62.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-232.554 -122.392
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-232.458 -123.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
992 -992
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.088 2.337
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.000.000 -2.000.000
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.000.992 -2.000.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-992 992
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.928.662 -2.060.343
Alınan Faiz
232.458 123.737
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.000.301
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 2.000.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.161.120 63.695
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.161.120 63.695
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.224.815 63.695
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.224.815 63.695
Ters Repo Alacakları
0 2.000.992
TOPLAM VARLIKLAR
2.224.815 2.064.687
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.249 2.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.249 2.337
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.223.566 2.062.350
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.062.350 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
161.216 62.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 2.000.301
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.223.566 2.062.350
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
232.458 123.737
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-992 992
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
231.466 124.729
Yönetim Ücretleri
-13.494 -11.726
Saklama Ücretleri
-1.613 -1.143
Denetim Ücretleri
-5.900 -14.160
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-48.617 -35.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-626 -193
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-70.250 -62.680
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.216 62.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
161.216 62.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
161.216 62.049
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961229
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