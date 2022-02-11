***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:48
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.553.495 -62.087.329
Net Dönem Karı (Zararı)
23.413.659 7.212.821
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.743.140 -8.570.950
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.429.866 -8.093.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.378.485 -543.496
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
65.211 66.285
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.546.890 -68.822.939
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-22.127 9.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.524.763 -68.832.172
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.876.371 -70.181.068
Alınan Faiz
24.429.866 8.093.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.940.147 39.978.022
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.874.141.774 1.857.936.749
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.884.081.921 -1.817.958.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.613.348 -22.109.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.613.348 -22.109.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
557.725 22.667.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.171.073 557.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.171.073 557.725
Ters Repo Alacakları
10.003.864 54.026.788
Diğer Alacaklar
23.485 1.358
Finansal Varlıklar
83.599.630 36.673.458
TOPLAM VARLIKLAR
104.798.052 91.259.329
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
187.790 122.579
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
187.790 122.579
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
104.610.262 91.136.750
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
91.136.750 43.945.907
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.413.659 7.212.821
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.874.141.774 1.857.936.749
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.884.081.921 -1.817.958.727
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
104.610.262 91.136.750
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
24.429.866 8.093.739
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
43.667 -148.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.378.485 543.496
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.852.018 8.489.001
Yönetim Ücretleri
-1.815.031 -901.475
Saklama Ücretleri
-119.469 -58.295
Denetim Ücretleri
-30.000 -17.941
Kurul Ücretleri
-28.206 -16.821
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-427.643 -268.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-18.010 -13.495
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.438.359 -1.276.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.413.659 7.212.821
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.413.659 7.212.821
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.413.659 7.212.821
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001293
BIST