***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.553.495 -62.087.329Net Dönem Karı (Zararı)23.413.659 7.212.821NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-25.743.140 -8.570.950Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-24.429.866 -8.093.739Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.378.485 -543.496Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler65.211 66.285İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.546.890 -68.822.939Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-22.127 9.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.524.763 -68.832.172FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.876.371 -70.181.068Alınan Faiz24.429.866 8.093.739FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.940.147 39.978.022Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.874.141.774 1.857.936.749Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.884.081.921 -1.817.958.727YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.613.348 -22.109.307NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.613.348 -22.109.307DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ557.725 22.667.032DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.171.073 557.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri11.171.073 557.725Ters Repo Alacakları10.003.864 54.026.788Diğer Alacaklar23.485 1.358Finansal Varlıklar83.599.630 36.673.458TOPLAM VARLIKLAR104.798.052 91.259.329YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar187.790 122.579TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)187.790 122.579TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)104.610.262 91.136.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)91.136.750 43.945.907Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.413.659 7.212.821Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.874.141.774 1.857.936.749Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.884.081.921 -1.817.958.727TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)104.610.262 91.136.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri24.429.866 8.093.739Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar43.667 -148.234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.378.485 543.496ESAS FAALİYET GELİRLERİ25.852.018 8.489.001Yönetim Ücretleri-1.815.031 -901.475Saklama Ücretleri-119.469 -58.295Denetim Ücretleri-30.000 -17.941Kurul Ücretleri-28.206 -16.821Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-427.643 -268.153Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-18.010 -13.495ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.438.359 -1.276.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.413.659 7.212.821NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.413.659 7.212.821DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.413.659 7.212.821http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001293BIST