Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.02.2022 19:50
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.128 -357.783
Net Dönem Karı (Zararı)
772.440 412.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.915.079 -431.007
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-214.100 -57.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.669.575 -364.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.404 -9.660
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
938.263 -405.771
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
106.081 -105.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
832.182 -299.774
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-204.376 -424.543
Alınan Temettü
31.404 9.660
Alınan Faiz
214.100 57.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-572.515 754.292
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.999.103 4.420.053
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.571.618 -3.665.761
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-531.387 396.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-531.387 396.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
534.453 137.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.066 534.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 18 120
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.048 534.333
Takas Alacakları
5 58 106.139
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 2.830.264 2.062.069
TOPLAM VARLIKLAR
2.833.388 2.702.661
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
60 69.600
Diğer Borçlar
7.640 7.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.700 76.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.825.688 2.625.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.625.763 1.459.236
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
772.440 412.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.999.103 4.420.053
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.571.618 -3.665.761
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.825.688 2.625.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
214.100 57.100
Temettü Gelirleri
31.404 9.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-1.049.626 30.328
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.669.575 364.247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
865.453 461.335
Yönetim Ücretleri
-58.980 -27.466
Saklama Ücretleri
-3.128 -2.047
Denetim Ücretleri
-6.118 -2.174
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-23.265 -16.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.522 -635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-93.013 -49.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
772.440 412.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
772.440 412.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
772.440 412.235



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001294


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.051
Değişim :  0,61% |  12,38
Açılış :  2.023  
Önceki Kapanış :  2.039  
En Yüksek
2.053 En Düşük
1.992
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 653,80 13.302.012 % 9,99  
INVEO 29,54 85.858.946 % 9,98  
OYLUM 4,86 10.502.802 % 9,95  
INTEM 111,90 41.294.213 % 9,92  
GMTAS 2,78 9.101.709 % 9,88  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4968 13,5014 % -0,10  
Euro 15,3083 15,3606 % -0,67  
Sterlin 18,2469 18,3384 % -0,09  
Frank 14,5506 14,6382 % 0,21  
Riyal 3,5887 3,6067 % -0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 34,50  
Altın Gr. 808 809 14,71  
Cumhuriyet 5.272 5.351 -18,00  
Tam 5.249 5.380 -17,49  
Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 0,42  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,18  
B. Petrol 94,94 94,94 3,53  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru