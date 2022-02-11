***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.128 -357.783Net Dönem Karı (Zararı)772.440 412.235NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.915.079 -431.007Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-214.100 -57.100Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.669.575 -364.247Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-31.404 -9.660İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER938.263 -405.771Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler106.081 -105.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler832.182 -299.774FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-204.376 -424.543Alınan Temettü31.404 9.660Alınan Faiz214.100 57.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-572.515 754.292Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.999.103 4.420.053Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.571.618 -3.665.761YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-531.387 396.509NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-531.387 396.509DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ534.453 137.944DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.066 534.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 18 120Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 3.048 534.333Takas Alacakları5 58 106.139Diğer Alacaklar5 0 0Finansal Varlıklar19 2.830.264 2.062.069TOPLAM VARLIKLAR2.833.388 2.702.661YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları60 69.600Diğer Borçlar7.640 7.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.700 76.898TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.825.688 2.625.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.625.763 1.459.236Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)772.440 412.235Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.999.103 4.420.053Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.571.618 -3.665.761TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.825.688 2.625.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri214.100 57.100Temettü Gelirleri31.404 9.660Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-1.049.626 30.328Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.669.575 364.247ESAS FAALİYET GELİRLERİ865.453 461.335Yönetim Ücretleri-58.980 -27.466Saklama Ücretleri-3.128 -2.047Denetim Ücretleri-6.118 -2.174Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-23.265 -16.778Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.522 -635ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-93.013 -49.100ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)772.440 412.235NET DÖNEM KARI (ZARARI)772.440 412.235DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)772.440 412.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001294BIST