***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:50
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.128 -357.783
Net Dönem Karı (Zararı)
772.440 412.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.915.079 -431.007
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-214.100 -57.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.669.575 -364.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.404 -9.660
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
938.263 -405.771
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
106.081 -105.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
832.182 -299.774
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-204.376 -424.543
Alınan Temettü
31.404 9.660
Alınan Faiz
214.100 57.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-572.515 754.292
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.999.103 4.420.053
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.571.618 -3.665.761
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-531.387 396.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-531.387 396.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
534.453 137.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.066 534.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 18 120
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.048 534.333
Takas Alacakları
5 58 106.139
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
19 2.830.264 2.062.069
TOPLAM VARLIKLAR
2.833.388 2.702.661
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
60 69.600
Diğer Borçlar
7.640 7.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.700 76.898
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.825.688 2.625.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.625.763 1.459.236
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
772.440 412.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.999.103 4.420.053
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.571.618 -3.665.761
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.825.688 2.625.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
214.100 57.100
Temettü Gelirleri
31.404 9.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-1.049.626 30.328
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.669.575 364.247
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
865.453 461.335
Yönetim Ücretleri
-58.980 -27.466
Saklama Ücretleri
-3.128 -2.047
Denetim Ücretleri
-6.118 -2.174
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-23.265 -16.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.522 -635
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-93.013 -49.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
772.440 412.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
772.440 412.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
772.440 412.235
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001294
BIST