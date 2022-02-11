***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:51
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.456 363.530
Net Dönem Karı (Zararı)
1.120.221 564.784
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-953.492 -487.847
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-406.845 -171.618
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-446.254 -289.561
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-100.393 -26.668
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-512.081 101.435
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
141.432 -141.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-653.513 242.867
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-345.352 178.372
Alınan Temettü
50.963 13.540
Alınan Faiz
406.845 171.618
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.135 -289.519
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.627.849 447.099
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-4.566.714 -736.618
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.591 74.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.591 74.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
476.458 402.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.049 476.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 51 14
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 649.998 476.444
Takas Alacakları
5 0 141.432
Finansal Varlıklar
19 3.910.028 2.759.298
TOPLAM VARLIKLAR
4.560.077 3.377.188
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.703 9.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.703 9.170
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.549.374 3.368.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.368.018 3.092.753
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.120.221 564.784
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 4.627.849 447.099
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -4.566.714 -736.618
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.549.374 3.368.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 406.845 171.618
Temettü Gelirleri
12 50.963 13.540
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 323.883 175.114
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 446.254 289.561
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.227.945 649.833
Yönetim Ücretleri
8 -79.097 -59.281
Saklama Ücretleri
8 -5.957 -4.560
Denetim Ücretleri
8 -5.840 -5.359
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.156 -14.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 - 13 -1.674 -1.220
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-107.724 -85.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.120.221 564.784
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.120.221 564.784
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.120.221 564.784
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001295
BIST