***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.456 363.530Net Dönem Karı (Zararı)1.120.221 564.784NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-953.492 -487.847Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-406.845 -171.618Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-446.254 -289.561Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-100.393 -26.668İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-512.081 101.435Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler141.432 -141.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-653.513 242.867FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-345.352 178.372Alınan Temettü50.963 13.540Alınan Faiz406.845 171.618FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.135 -289.519Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.627.849 447.099Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-4.566.714 -736.618YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)173.591 74.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)173.591 74.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ476.458 402.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ650.049 476.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 51 14Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 649.998 476.444Takas Alacakları5 0 141.432Finansal Varlıklar19 3.910.028 2.759.298TOPLAM VARLIKLAR4.560.077 3.377.188YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.703 9.170TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.703 9.170TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.549.374 3.368.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.368.018 3.092.753Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.120.221 564.784Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 4.627.849 447.099Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -4.566.714 -736.618TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.549.374 3.368.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 406.845 171.618Temettü Gelirleri12 50.963 13.540Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 323.883 175.114Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 446.254 289.561ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.227.945 649.833Yönetim Ücretleri8 -79.097 -59.281Saklama Ücretleri8 -5.957 -4.560Denetim Ücretleri8 -5.840 -5.359Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.156 -14.629Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 - 13 -1.674 -1.220ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-107.724 -85.049ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.120.221 564.784NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.120.221 564.784DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.120.221 564.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001295BIST