***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:52
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
449.370 3.817.556
Net Dönem Karı (Zararı)
562.380 171.800
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-353.516 -101.876
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.329 -39.696
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-197.891 169.836
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-118.296 -232.016
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
127.847 3.656.184
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
106.056 -106.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.791 3.762.296
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
336.711 3.726.108
Alınan Temettü
75.330 51.752
Alınan Faiz
37.329 39.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-568.270 -4.164.970
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.431.069 1.312.827
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.999.339 -5.477.797
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.900 -347.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.900 -347.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
198.908 546.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.008 198.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 42 11
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 79.966 198.897
Takas Alacakları
5 56 106.112
Finansal Varlıklar
19 2.535.394 2.283.964
TOPLAM VARLIKLAR
2.615.458 2.588.984
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 43.939 11.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.939 11.575
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.571.519 2.577.409
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.577.409 6.570.579
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 562.380 171.800
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.431.069 1.312.827
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.999.339 -5.477.797
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.571.519 2.577.409
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
37.329 39.696
Temettü Gelirleri
75.330 51.752
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
342.422 396.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
197.891 -169.836
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
652.972 318.587
Yönetim Ücretleri
8 -65.235 -111.933
Saklama Ücretleri
8 -3.300 -6.005
Denetim Ücretleri
8 -6.472 -7.144
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.493 -20.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 - 13 -1.092 -738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-90.592 -146.787
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
562.380 171.800
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
562.380 171.800
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
562.380 171.800
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001296
BIST