***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI449.370 3.817.556Net Dönem Karı (Zararı)562.380 171.800NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-353.516 -101.876Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-37.329 -39.696Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-197.891 169.836Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-118.296 -232.016İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER127.847 3.656.184Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler106.056 -106.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.791 3.762.296FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR336.711 3.726.108Alınan Temettü75.330 51.752Alınan Faiz37.329 39.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-568.270 -4.164.970Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.431.069 1.312.827Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.999.339 -5.477.797YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-118.900 -347.414NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-118.900 -347.414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ198.908 546.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.008 198.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 42 11Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 79.966 198.897Takas Alacakları5 56 106.112Finansal Varlıklar19 2.535.394 2.283.964TOPLAM VARLIKLAR2.615.458 2.588.984YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 43.939 11.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.939 11.575TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.571.519 2.577.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.577.409 6.570.579Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 562.380 171.800Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.431.069 1.312.827Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.999.339 -5.477.797TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.571.519 2.577.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri37.329 39.696Temettü Gelirleri75.330 51.752Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar342.422 396.975Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar197.891 -169.836ESAS FAALİYET GELİRLERİ652.972 318.587Yönetim Ücretleri8 -65.235 -111.933Saklama Ücretleri8 -3.300 -6.005Denetim Ücretleri8 -6.472 -7.144Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.493 -20.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 - 13 -1.092 -738ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-90.592 -146.787ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)562.380 171.800NET DÖNEM KARI (ZARARI)562.380 171.800DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)562.380 171.800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001296BIST