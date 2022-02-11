***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.669.264 16.649.776Net Dönem Karı (Zararı)5.157.764 3.446.240NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.717.590 -4.579.285Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.646.354 -4.828.633Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-58.864 268.791Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.372 -19.443İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER13.582.736 12.954.188Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 2.745İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.582.736 12.951.443FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR13.022.910 11.821.143Alınan Faiz5.646.354 4.828.633FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.052.846 -15.905.306Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit651.255.479 789.919.369Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-668.308.325 -805.824.675YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.616.418 744.470NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.616.418 744.470DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ801.394 56.924DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.417.812 801.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.417.812 801.394Ters Repo Alacakları0 2.000.992Diğer Alacaklar1.379 1.379Finansal Varlıklar24.467.910 35.990.790TOPLAM VARLIKLAR26.887.101 38.794.555YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar70.472 82.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)70.472 82.844TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)26.816.629 38.711.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)38.711.711 51.170.777Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.157.764 3.446.240Katılma Payı İhraç Tutarı (+)651.255.479 789.919.369Katılma Payı İade Tutarı (-)-668.308.325 -805.824.675TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.816.629 38.711.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri5.646.354 4.828.633Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar215.752 -111.549Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar58.864 -268.791ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.920.970 4.448.293Yönetim Ücretleri-643.659 -816.243Saklama Ücretleri-42.812 -51.989Denetim Ücretleri-21.740 -16.934Kurul Ücretleri-6.177 -7.810Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-43.091 -57.046Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.727 -52.031ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-763.206 -1.002.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.157.764 3.446.240NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.157.764 3.446.240DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.157.764 3.446.240http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001297BIST