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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

11.02.2022 19:53
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.669.264 16.649.776
Net Dönem Karı (Zararı)
5.157.764 3.446.240
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.717.590 -4.579.285
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.646.354 -4.828.633
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.864 268.791
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.372 -19.443
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.582.736 12.954.188
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 2.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.582.736 12.951.443
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.022.910 11.821.143
Alınan Faiz
5.646.354 4.828.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.052.846 -15.905.306
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
651.255.479 789.919.369
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-668.308.325 -805.824.675
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.616.418 744.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.616.418 744.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
801.394 56.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.417.812 801.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.417.812 801.394
Ters Repo Alacakları
0 2.000.992
Diğer Alacaklar
1.379 1.379
Finansal Varlıklar
24.467.910 35.990.790
TOPLAM VARLIKLAR
26.887.101 38.794.555
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
70.472 82.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
70.472 82.844
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.816.629 38.711.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.711.711 51.170.777
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.157.764 3.446.240
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
651.255.479 789.919.369
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-668.308.325 -805.824.675
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.816.629 38.711.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
5.646.354 4.828.633
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
215.752 -111.549
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
58.864 -268.791
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.920.970 4.448.293
Yönetim Ücretleri
-643.659 -816.243
Saklama Ücretleri
-42.812 -51.989
Denetim Ücretleri
-21.740 -16.934
Kurul Ücretleri
-6.177 -7.810
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-43.091 -57.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.727 -52.031
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-763.206 -1.002.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.157.764 3.446.240
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.157.764 3.446.240
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.157.764 3.446.240



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001297


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Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 0,42  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,18  
B. Petrol 94,94 94,94 3,53  
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