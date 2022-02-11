***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.155.387 -110.700Net Dönem Karı (Zararı)4.436 42.749NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.915 -89.757Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-29.355 -92.241Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.151 2.654Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.711 -170İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.148.511 -155.933Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.747 527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.150.258 -156.460FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.126.032 -202.941Alınan Faiz29.355 92.241FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.180.945 -98.365Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.237.913 7.636.439Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.418.858 -7.734.804YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.558 -209.065NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.558 -209.065DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.411 254.476DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.853 45.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19.853 45.411Diğer Alacaklar1.747 0Finansal Varlıklar39.654 1.194.063TOPLAM VARLIKLAR61.254 1.239.474YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.263 2.974TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.263 2.974TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)59.991 1.236.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.236.500 1.292.116Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.436 42.749Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.237.913 7.636.439Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.418.858 -7.734.804TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)59.991 1.236.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri29.355 92.241Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-8.518 -19.500Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-4.151 -2.654ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.686 70.087Yönetim Ücretleri-2.443 -15.731Saklama Ücretleri-273 -1.319Denetim Ücretleri-1.180 -1.180Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-5.990 -6.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.364 -2.502ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.250 -27.338ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.436 42.749NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.436 42.749DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.436 42.749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001302BIST