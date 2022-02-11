***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.02.2022 19:55
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.155.387 -110.700
Net Dönem Karı (Zararı)
4.436 42.749
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.915 -89.757
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.355 -92.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.151 2.654
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.711 -170
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.148.511 -155.933
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.747 527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.150.258 -156.460
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.126.032 -202.941
Alınan Faiz
29.355 92.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.180.945 -98.365
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.237.913 7.636.439
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.418.858 -7.734.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.558 -209.065
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.558 -209.065
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.411 254.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.853 45.411
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.853 45.411
Diğer Alacaklar
1.747 0
Finansal Varlıklar
39.654 1.194.063
TOPLAM VARLIKLAR
61.254 1.239.474
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
1.263 2.974
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.263 2.974
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.991 1.236.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.236.500 1.292.116
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.436 42.749
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.237.913 7.636.439
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.418.858 -7.734.804
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
59.991 1.236.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
29.355 92.241
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-8.518 -19.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-4.151 -2.654
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.686 70.087
Yönetim Ücretleri
-2.443 -15.731
Saklama Ücretleri
-273 -1.319
Denetim Ücretleri
-1.180 -1.180
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-5.990 -6.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.364 -2.502
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.250 -27.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.436 42.749
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.436 42.749
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.436 42.749
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001302
BIST